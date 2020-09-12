Шахтер готов украсть главную трансферную цель новичка АПЛ
Хорватский полузащитник Бенфики Филипп Кровинович попал на прицел украинского гранда.
Донецкий Шахтер может перехватить у английского Вест Бромвича хорватского вингера Бенфики Филиппа Кровиновича, сообщает издание Eurocalciomercato.
Тренер Ярмоленко подтвердил интерес Вест Хэма к Матвиенко, – СМИ
25-летний полузащитник прошлый сезон провел в составе английской команды на правах аренды. Боссы "дроздов" остались довольны выступлениями хорвата и стремятся продлить аренду. Бенфика готова пойти на такую сделку лишь при условии обязательства выкупить игрока. Однако новичок английской Премьер-лиги, который возглавляет соотечественник Филиппа Славен Билич, сможет позволить себе полноценный трансфер только при условии удачного выступления в чемпионате.
Конкурентами Вест Бромвича в борьбе за Кровиновича является греческий ПАОК и донецкий Шахтер, которые уже готовы выкупить игрока. Обе команды будут выступать в Лиге чемпионов и это может стать стимулом для хорвата принять предложение какого-либо из клубов.
Ліверпуль проти легендарної втрати АПЛ, битва гросмейстерів у Лондоні та вишуканий Ле Класік: топ-5 матчів євровікенду