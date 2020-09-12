Салах вошел в историю Ливерпуля благодаря голам в первых турах АПЛ
20:08 - Читати українською
Форвард Ливерпуля Мохамед Салах подтвердил свой статус бомбардира стартовых туров АПЛ.
20’ Вирджил ван Дейк
33’ Мохамед Салах
Джек Харрисон 12’
Патрик Бэмфорд 30’
12’ Джек Харрисон
20’ Вирджил ван Дейк
30’ Патрик Бэмфорд
33’ Мохамед Салах
Египтянин стал первым игроком в истории "красных", который четыре года подряд отмечается голом в стартовом туре АПЛ.
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Ливерпуль получил пенальти уже на 4 минуте матча против Лидса. К мячу подошел Салах и четко реализовал приговор. В прошлом году от звезды мерсисайдцев пострадал Норвич.
Напомним, в 2017-м Ливерпуль заплатил итальянской Роме за Салаха 42 млн евро.
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