Египтянин стал первым игроком в истории "красных", который четыре года подряд отмечается голом в стартовом туре АПЛ.

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Ливерпуль получил пенальти уже на 4 минуте матча против Лидса. К мячу подошел Салах и четко реализовал приговор. В прошлом году от звезды мерсисайдцев пострадал Норвич.

Напомним, в 2017-м Ливерпуль заплатил итальянской Роме за Салаха 42 млн евро.

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