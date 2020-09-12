Очередной тест 50-летнего аргентинца сегодня дал положительный результат, информирует Marca.

Неймар вернулся к тренировкам после перенесенного коронавируса

Подозрение на коронавирус у Симеоне появились еще в пятницу, поэтому он сразу сделал проверку. Результаты оказались неоднозначными – один положительный и один отрицательный. В конце концов, ПЦР-тестирование подтвердило наличие болезни.

Симеоне придется отбыть не менее 2 недель карантина, из-за которого он рискует пропустить старт Атлетико в Примере – 27 сентября мадридцы будут принимать Гранаду.

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