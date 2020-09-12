У Дениса Попова ангина – пока защитник проходит лечение в клинике и пропустит около двух недель, информирует официальный сайт киевлян. Ранее была информация, что Попов выбыл на полтора месяца из-за нового повреждения на тренировке.

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Другой защитник Александр Тымчик, по словам клубного врача, получил повреждение приводящей мышцы бедра. Сроки восстановления будут известны после МРТ, которое должны сделать в ближайшее время.

Становится очевидно, что Луческу не сможет рассчитывать на Попова и Тымчика в следующих матчах. Также в лазарете киевлян остаются Никита Бурда и Артем Шабанов.

Напомним, поединок Динамо – АЗ состоится уже во вторник, 15 сентября, в Киеве, в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 20:00.

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