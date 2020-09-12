СК Днепр-1 в предыдущем туре расписал ничью с Ингульцом, а Олимпик потерпел разгромное поражение от Динамо, поэтому сегодня обеим командам нужно было набирать три очка. Первые минуты встречи оказались неплохими: команды обменялись ударами Завийского и Цурикова из-за пределов штрафной (неточно), а на 7-й минуте хозяева могли открыть счёт усилиями Хобленко – тот ворвался в штрафную, обыграл Снурницина и пробил в ближний угол. Кичак спас, а гости сразу огрызнулись выстрелом Завийского метров с 22-х в руки Сарнавскому.

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После этого игра скатилась к позиционной борьбе. СК Днепр-1 выглядел в ней активнее, чаще приближаясь к воротам, зарабатывая стандарты и загружая штрафную кроссами, но моментов на поле не возникало до 29-й минуты – именно тогда Тейлор сместился в центр и закрутил мяч метров с 23-х мимо дальнего угла. Олимпик ответил на 33-й мощным дальним ударом Политыло из-за пределов штрафной – мяч пролетел рядом с каркасом.

Ещё через три минуты случился угловой, подачу с которого головой замыкал Адамюк (неточно), а на 42-й Тейшейра огрызнулся выстрелом с дистанции. Максиму точности тоже не хватило, а вот в Шахабу на 44-й все удалось: иранец получил передачу от Бенито с правого фланга в зону перед штрафной, эффектно убрал Адамюка и пробил точно в правый нижний угол – 0:1!

Днепровцы пошли отыгрываться, но ещё до перерыва остались в меньшинстве после необдуманного подката Когута у чужих ворот. Игорь получил прямую красную, а уже через две минуты после возобновления игры Олимпик удвоил преимущество в счёте: Бенито прострелил с фланга, Шахаб пропустил на Тейшейру, а Макс качнул Адамюка и пробил в левый нижний – 0:2! Правда, уже на 50-й минуте СК Днепр-1 сократил отставание в счёте усилиями Хобленко, которому удалось замкнуть подачу Кравченко с углового.

Казалось, сейчас пойдёт заруба, но в матче вообще исчезли моменты. Можно было вспомнить только два эпизода с неназначенными пенальти в обе стороны, но они и не тянули на нарушение правил. СК Днепр-1 выглядел более активным, но в последней трети поля команда сильно тормозила – Дмитрий Михайлено попытался решить эту проблему выходом Булецы, Батагова и Дубинчака, однако лучше не стало. Всё, что удалось создать хозяевам – это штрафной удар в исполнении Дубинчака мимо ворот.

За пассивность "спортклубовцев" жесоко наказали на 77-й минуте: Шахаб ворвался в штрафную и получил по ногам от Адамюка, арбитр назначил пенальти, а Политыло уверенно его реализовал – 1:3. На 80-й минуте мог и четвёртый гол прилететь – Завийскому дали пробить метров с 20-ти, мяч срикошетил на Каргбо, а тот с близкого расстояния попал в штангу! После этого Олимпик провёл еще ряд опасных атак, а СК Днепр-1 смог огрызнуться лишь несложным ударом Булецы в ближний угол (Кичак справился) и голом Логинова в компенсированное время, который отменили из-за офсайда. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Олимпика.

Таким образом, Олимпик набрал три очка и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице УПЛ. СК Днепр-1, имея в активе один зачётный балл, опустился на восьмую строчку.

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