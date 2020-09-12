Кубок Греции, финал

АЕК – Олимпиакос – 0:1

Гол: Ранджелович, 10

Нереализованный пенальти: Эль-Араби, 56 (О)

В решающем матче Кубка Греции встретились АЕК и Олимпиакос. Дмитрий Чигринский вышел с первых минут в центре обороны "черно-желтых" и провел на поле весь поединок.

Олимпиакос открыл счет на 10-й минуте, когда Ранджелович расстрелял дальний угол ворот из-под Сварнаса. В дальнейшем пирейцы имели еще несколько хороших возможностей отличиться, но Чигринский (раз) и голкипер (трижды) спасли АЕК.

Сам АЕК неплохо отвечал, создавая моменты после стандартов. Подачами с угловых и штрафных партнеры искали в основном Чигринского, однако оппоненты не пускали украинца к мячу. Дмитрий только раз акцентировано пробил в дебюте второго тайма. Кроме этого, он принимал участие в построении атак АЕКа из глубины, вырезая вертикальные передачи.

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"Черно-желтые" претендовали на два пенальти, но приглашенный арбитр Берн Кюйперс остался непреклонен (хотя в одном из эпизодов должен был поставить 11-метровый, или по крайней мере назначить опасный штрафной).

А уже в следующем эпизоде ​​судья дал пенальти Олимпиакосу – максимально заслуженный, Масураса грубо сбили в штрафной. Эль-Араби с точки пробил в ногу голкиперу и сохранил интригу на концовку встречи. Однако АЕК так и не смог отыграться, а Олимпиакос был даже ближе к голу – оборона Чигринского грубо ошибалась.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Олимпиакоса. Пирейцы впервые за 5 лет выиграли Кубок Греции и оформили "золотой дубль" по итогам прошлого сезона. Чигринский остался без трофея.