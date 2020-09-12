Товарищеский мат

Барселона – Химнастик – 3:1

Голы: Дембеле, 6, Гризманн, 17 (пен.), Коутиньо, 51 (пен.) – Бонилья, 31

Аргентинец с капитанской повязкой вывел команду на товарищеский матч против середняка Сегунды Б – Химнастика. Правда, героями встречи стал не Месси, а другие звезды "блаугранас", которые по разным причинам провалили сезон 2019/20.

Реал отменил товарищеский матч – Лунин получит шанс поразить Зидана через неделю

Уже на 6 минуте Усман Дембеле остался без опеки в штрафной и протолкнул мяч мимо голкипера. Мощный дебют Барселоны закрепил Гризманн, четко реализовав пенальти. Химнастик отыграл один мяч до перерыва, но на этом его успехи закончились.

Куман на второй тайм выпустил полностью новый состав, в котором нашлось место для Коутиньо. Бразильцу также разрешили пробить пенальти – 3:1.

Гранада в родных стенах победила Атлетик, Эйбар расписал безголевую ничью с Сельтой: 1-й тур Ла Лиги, суббота