Україна

Триває другий тур Прем'єр-ліги. Колос розгромив Львів у першому матчі на новому стадіоні. Орендовані динамівці організували чотири голи для команди Руслана Костишина. Олімпік на виїзді впевнено переміг СК Дніпро-1. І тут орендований у Динамо хавбек вирішив долю зустрічі, віддавши два асисти.

Динамо повідомило про стан здоров'я Тимчика та Попова – обидва захисники пропустять матч з АЗ у Лізі чемпіонів. Кияни переглядають бразильського півзахисника. "Динамо, відчуй себе Шахтарем, або Десна може грати хоч у хокей": реакція на першу осічку Мірчі Луческу перед стартом в Ліги чемпіонів.

Наші за кордоном

Іван Петряк голом допоміг Фехервару перемогти Академію Пушкаша та вийти на перше місце у чемпіонаті Угорщини. Едуард Соболь відзначився асистом за Брюгге і повернув команду до трійки лідерів бельгійської першості. Роман Григорчук феєрично дебютував на чолі білоруського Шахтаря.

Вест Хем стартував в АПЛ з домашньої поразки Ньюкаслу – зусилля Андрія Ярмоленка виявилися марними. Дмитро Чигринський програв Олімпіакосу фінал Кубка Греції. Роман Зозуля не врятував Альбасете від поразки Еспаньйолу, слабко вийшовши із лави запасних.

Реал змушений заявити Андрія Луніна на сезон у Кастілью – "вершкові" не змінили планів на українця.

Європа

Стартувала довгоочікувана АПЛ. Ліверпуль у божевільному матчі перестріляв Лідс завдяки хет-трику Салаха. Єгиптянин увійшов в історію клубу завдяки голам у перших турах АПЛ. Арсенал влаштував розгром Фулхему, Вілліан розкішно дебютував за нову команду.

Дієго Сімеоне здав позитивний тест на коронавірус і ризикує пропустити старт Атлетіко в Прімері. Мессі відіграв тайм у спарингу Барселони – голами відзначились інші опальні зірки каталонців. Рональд Куман вказав на двері двом зіркам клубу.

Шахтар готовий поцупити головну трансферну ціль новачка АПЛ. АЗ підписав форварда збірної Швеції перед матчем із Динамо. Мілан офіційно викупив віце-чемпіона світу.