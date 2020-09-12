Динамо во втором туре УПЛ не смогло обыграть Десну (0:0), а Мирча Луческу впервые не победил во главе киевлян. "Футбол 24" собрал неоднозначную реакцию соцсетей.

Подопечные Мирчи Луческу преобладали своего соперника, но так и не смогли сломить организованную защиту Десны. В то же время черниговцы тоже имели несколько хороших возможностей в контратаках, но завершить их голом не хватило сноровки. Уже 15 сентября Динамо предстоит провести поединок против нидерландского АЗ в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Отечественные эксперты не поднимают паники после потери очков в УПЛ и видят положительные изменения в игре киевлян.

Первая потеря очков Луческу и судейский скандал в видеообзоре матча Динамо – Десна

Журналист и комментатор Виктор Вацко еще по завершении первого тайма попытался спрогнозировать содержание пресс-конференции Мирчи Луческу после игры. Оправдались ли его ожидания, можете сами проверить, прочитав комментарий наставника столичной команды.

Футбольный агент Вячеслав Заховайло остался доволен игрой, отметил работу Александра Рябоконя и призывает не паниковать перед стартом Динамо в Лиге чемпионов.

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков заметил параллели с недавним матчем за Суперкубок Украины. Динамо примеряло на себя роль Шахтера – не смогло забить, но и не проиграло.

Блогер, который пишет о Динамо, Михаил Смоловой тоже заметил "тень" Суперкубка и отметил позитив, который возвращает во времена работы в Киеве Сергея Реброва.

Блогер "Футбол 24" Сергей Тищенко выделил несколько тезисов, раскрывающих прогресс и направления, в которых еще нужно работать тренерскому штабу Мирчи Луческу.

Журналист Александр Сажко заметил не только отголоски Суперкубка, но и опасается, что тенденция "парковать автобус" станет частым явлением в новом сезоне УПЛ.

Динамо – Десна: Луческу впервые не выиграл – исторический дебютант, новая потеря и тревожный позитив перед ЛЧ

Журналист и аналитик Олег Барков выделил несколько нюансов вчерашней игры. Отметим акцент на слабой игре Владислава Супряги на фоне информации об интересе Болоньи.

Алекс Грэмм, который пишет о футбольной статистике, считает, что Динамо должно добиваться результата, несмотря на стиль игры соперника. Даже если бы Десна играла бы в хоккей.

Зато Брутальный футбол нашел другого главного героя. Интервью Андрея Шевченко для Вацко Live было опубликовано уже во время матча. В нем наставник сборной Украины говорил о перспективах нападающего Десны Александра Филиппова в национальной команде.

"Треба лише зіграти, як Десна": фанати АЗ реагують на матч з Динамо в ЛЧ – від самоіронії до залізної причини перемогти