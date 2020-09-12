Уже в ближайшее время "бело-синие" могут усилиться очередным легионером.

На просмотр в Динамо прибыл атакующий полузащитник бразильского Коринтианса, сообщает издание Dynamo.kiev.ua.

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19-летний футболист уже находится в расположении "бело-синих". Имя молодого хавбека держится в тайне, но известно, что речь идет о футболисте разыгрывающего амплуа.

Напомним, в лагере Динамо уже находится один бразилец – полузащитник Клейтон. Он даже принял участие в недавнем спарринге киевлян с Колосом, но контракт с ним пока не подписан.

К слову, единственным новичком клуба в межсезонье остается форвард Артем Кравец, подписавший с родной командой контракт на два года.

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