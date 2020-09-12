Чемпионат Беларуси, 23-й тур

Шахтер С – Витебск – 5:0

Голы: Иванович, 20, Бодул, 24, Кендыш, 52, Архипов, 77, Джахшибаев, 88

Григорчук объяснил, почему решил возглавить именно Шахтер Солигорск

Шахтер Солигорск принимал Витебск в дебютном поединке Романа Григорчука во главе "горняков". Именно подопечные украинца считались фаворитами противостояния. Уже в середине первого тайма Шахтер сумел отличиться дважды – сначала Иванович забил на 20 минуте, а уже через 4 минуты Бодул удвоил преимущество команды.

Второй тайм был не менее насыщен. Сразу после перерыва Кендыш забил третий мяч в ворота команды украинца Максима Каленчука – он, к слову, вышел в старте Витебска. Команда Григорчука продолжала издевательства и довела счет до разгромных 5:0 – в конце еще забили Архипов и Джахшибаев.

После 23 туров Шахтер лидирует в первенстве Беларуси, имея в своем активе 46 пунктов и опережая БАТЭ за счет лучшей разницы забитых и пропущенных. Витебск расположился на 9 месте с 30-ю очками.

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