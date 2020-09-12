Брюгге пытается вернуться на вершину чемпионата Бельгии после не слишком удачного старта.

Жупиле Лига, 5 тур

Брюгге – Васланд-Беверен – 4:1

Голы: Ванакен, 16, 39, Окереке, 50, Крменчик, 84 – Хейманс, 30

Соболь вышел в основе и помог чемпиону одержать вторую победу подряд. На 16 минуте Ванакен реализовал пенальти за фол против Бонавентуре, но на 30 минуте гости отыгрались. Защита Брюгге откровенно не успела за стремительной контратакой соперника – Соболь тщетно пытался подстраховать центрбеков, которые не уследили за Хеймансом.

Гент без участия украинского трио вернулся на тропу поражений – "буйволы" рискуют опуститься на дно таблицы

Пропущенный мяч не смутил Брюгге, и уже через несколько минут Ванакен оформил дубль. Избиение Васланд-Беверена завершилось во втором тайме. Соболь сделал силовой прострел с левого фланга, мяч улетел от нескольких рикошетов, но Окереке смог сориентироваться – 3:1 Под занавес матча произошел разгром. Соболь идеально навесил на голову Крменчику, который не испортил усилий партнера.

Победа позволила Брюгге выйти в тройку лидеров, однако победы конкурентов могут спустить действующего чемпиона на 5 место.

Чигринский проиграл Олимпиакосу финал Кубка Греции

Ассист Соболя: