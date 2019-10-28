Главные новости футбола 27 октября: Динамо и Шахтер потеряли очки, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед победили

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 октября.

Украина

Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки в УПЛ – такого не было почти год. "Горняки" впервые не победили на внутренней арене – в выездном матче с двумя удалениями их остановила Александрия. Луиш Каштру заявил, что решающим фактором в поединке стала плохая реализация. Владимир Шаран пообещал премию для всех игроков Александрии за ничью с Шахтером.

Динамо на последних минутах упустило победу над Карпатами: Шабанов преподносит дары, вратарь Шахтера компенсирует потерю очков, судейский скандал и чуть мистики. Алексей Михайличенко назвал причину потери очков в матче со "львами", а Игорь Суркис уверен, что завтра этот поединок все забудут.

Десна на выезде разгромила Львов и осталась в топ-3 УПЛ по итогам 12-го тура. "Горожане" же хотя бы прервали впечатляющую безголевую серию.

Европа

Ливерпуль дожал Тоттенхэм в центральном матче 10-го тура АПЛ, несмотря на чудеса Гассаниги и ранний гол Кейна. Юрген Клопп считает, что это была суперигра, в которой соперник ничем его удивил. Маурисио Почеттино объяснил, чего не хватило Тоттенхэму для положительного результата. В параллельных матчах Манчестер Юнайтед переиграл Норвич, став первым клубом, который забил 2000 голов в АПЛ, а Арсенал упустил победу над Кристал Пэлас.

Рома одолела Милан в центральном матче 9-го тура Серии А – Паулу Фонсека приблизился к зоне Лиги чемпионов. Аталанта с Малиновским уничтожила Удинезе с теннисным счетом. Лацио вырвал победу у Фиорентины, а Наполи потерял очки в матче со СПАЛом и рискует выпасть из топ-4.

В Испании и Германии сенсационные лидеры. Боруссия М ярко перестреляла Айнтрахт и возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. Гранада обыграла Бетис и вырвалась на первое место Примеры. Севилья победила Хетафе, а Реал Сосьедад остался в группе лидеров после виктории над Сельтой.

Наши за границей

Яремчук, Пластун и Безус не справились с Сент-Трюйденом, Соболь сдержал Стандард – день ничьих для украинцев в ​​Бельгии.

Ребров с Ференцварошем одолел Фехервар Петряка в битве лидеров чемпионата Венгрии.