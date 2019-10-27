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Реал Сосьедад в большинстве одолел Сельту и поднялся на вторую строчку Примеры: 10-й тур Примеры, матчи воскресенья

14:55 13 Читати українською
Реал Сосьедад в большинстве одолел Сельту и поднялся на вторую строчку Примеры: 10-й тур Примеры, матчи воскресенья
Сельта – Реал Сосьедад – 0:1 / официальный твиттер Примеры

Состоялись очередные матчи 10-го тура Примеры. Отчет поединков читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании, 10-й тур

Сельта – Реал Сосьедад – 0:1

Гол: Исак, 82

Красная карточка: Шейх, 66 (Сельта)

Гранада – Бетис – начало матча в 15:00

Леванте – Эспаньол – начало матча в 17:00

Севилья – Хетафе – начало матча в 19:30

Осасуна – Валенсия – начало матча в 22:00

В первом матче воскресенья 10-го тура Примеры Сельта принимала Реал Сосьедад. В первом тайме при довольно равной игре команды не отметились особо опасными моментами у ворот. Правда, был один эпизод с участием Санти Мины – его удар головой приняла на себя штанга. После перерыва Папе Шейх умудрился получить две желтые карточки за 5 минут и оставил команду хозяев в меньшинстве! Гости вскоре реализовали собственное численное преимущество благодаря голу юного Александра Исаака – 0:1, но больше голов не забивали. Минимальная обеда Реал Сосьедада в итоге.

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