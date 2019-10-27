Реал Сосьедад в большинстве одолел Сельту и поднялся на вторую строчку Примеры: 10-й тур Примеры, матчи воскресенья

Состоялись очередные матчи 10-го тура Примеры. Отчет поединков читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании, 10-й тур
Сельта – Реал Сосьедад – 0:1
Гол: Исак, 82
Красная карточка: Шейх, 66 (Сельта)
Гранада – Бетис – начало матча в 15:00
Леванте – Эспаньол – начало матча в 17:00
Севилья – Хетафе – начало матча в 19:30
Осасуна – Валенсия – начало матча в 22:00
В первом матче воскресенья 10-го тура Примеры Сельта принимала Реал Сосьедад. В первом тайме при довольно равной игре команды не отметились особо опасными моментами у ворот. Правда, был один эпизод с участием Санти Мины – его удар головой приняла на себя штанга. После перерыва Папе Шейх умудрился получить две желтые карточки за 5 минут и оставил команду хозяев в меньшинстве! Гости вскоре реализовали собственное численное преимущество благодаря голу юного Александра Исаака – 0:1, но больше голов не забивали. Минимальная обеда Реал Сосьедада в итоге.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ