Манчестер Юнайтед стал первым клубом, который забил 2000 голов в АПЛ

Гол в матче против Норвича стал особенным для истории Манчестер Юнайтед и всей английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед стал первым клубом в АПЛ, которому покорилась отметка в 2000 голов, информирует Sky Sports.

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Исторический мяч в активе хавбека Скотта Мактоминая, открывшего счет в матче 10 тура против Норвича. Символично, что молодой шотландец является воспитанником академии "красных дьяволов". Впоследствии Манчестер Юнайтед открыл и третью тысячу своих голов – "канареек" огорчил Маркус Рашфорд.

К слову, 1000-м голом манкунианцев в АПЛ отличился Криштиану Роналду – звездный португалец сделал это в октябре 2005 года.

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