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Манчестер Юнайтед стал первым клубом, который забил 2000 голов в АПЛ

19:42 73 Читати українською
Манчестер Юнайтед стал первым клубом, который забил 2000 голов в АПЛ
Скотт Мактоминай / Твиттер Манчестер Юнайтед

Гол в матче против Норвича стал особенным для истории Манчестер Юнайтед и всей английской Премьер-лиги.

89’ Онель Эрнандес
 
Скотт Мактоминай 21’
Маркус Рашфорд 30’
Антони Марсьяль 73’
21’ Скотт Мактоминай
30’ Маркус Рашфорд
73’ Антони Марсьяль
89’ Онель Эрнандес

Манчестер Юнайтед стал первым клубом в АПЛ, которому покорилась отметка в 2000 голов, информирует Sky Sports.

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Исторический мяч в активе хавбека Скотта Мактоминая, открывшего счет в матче 10 тура против Норвича. Символично, что молодой шотландец является воспитанником академии "красных дьяволов". Впоследствии Манчестер Юнайтед открыл и третью тысячу своих голов – "канареек" огорчил Маркус Рашфорд.

К слову, 1000-м голом манкунианцев в АПЛ отличился Криштиану Роналду – звездный португалец сделал это в октябре 2005 года.

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Англия Норвич - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рекорды Скотт Мактоминай Скотт Мактоминай
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