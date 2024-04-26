Главный тренер Баварии Томас Тухель получил грандиозную поддержку от болельщиков на фоне успеха в Лиге чемпионов.

Болельщики Баварии создали петицию с требованием к клубу – сохранить Тухеля на следующий сезон. Собрать удалось уже около 12 тысяч подписей.

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"Несмотря на негатив в медиа и травмы, Тухель вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов. При всем уважении к Эмери и Рангнику эти тренеры в подметки ему не годятся.

В следующем сезоне финал ЛЧ примет Мюнхен, поэтому для Баварии будет за счастье иметь такого тренера, который уже выиграл турнир с Челси и вышел в финал с ПСЖ.

Мы как фанаты Баварии считаем, что Томаса Тухеля нужно удержать. Мы хотим только его и никого другого", – говорится в петиции.

Бавария впервые за 11 лет потеряла титул Бундеслиги и заранее сообщила об увольнении тренера в конце сезона. На место Тухеля клуб хотел пригласить Хаби Алонсо и Юлиана Нагельсманна, но оба специалиста отказали. Теперь фаворитом на должность считается Ральф Рангник.