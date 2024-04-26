В составе мадридского Реала произошли экстренные изменения перед сегодняшним матчем против Реала Сосьедад.

Реал Мадрид едет в гости к Реалу Сосьедад на матч 33 тура Примеры. Игру сместили на пятницу, чтобы "сливочные" имели время на подготовку к полуфиналу Лиги чемпионов против Баварии (30 апреля).

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Мадридцы вчера объявили заявку без Беллингема. Молодой лидер имел проблемы с животом. Однако сегодня Джуду стало лучше. Он лично попросил Карло Анчелотти включить себя в состав.

Реал все равно не обошелся без потерь среди атакующих игроков. Родриго не летит с командой в Сан-Себастьян на королевское дерби из-за гриппа, сообщает Marca.

Мадрид в прошлом туре выиграл Эль Класико и оторвался от Барселоны на 11 очков. Лунин с партнерами мчится к чемпионству.