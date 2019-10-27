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Ребров с Ференцварошем одолел Фехервар Петряка в битве лидеров чемпионата Венгрии

21:33 168 Читати українською
Ребров с Ференцварошем одолел Фехервар Петряка в битве лидеров чемпионата Венгрии
Игроки Ференцвароша / Fradi

Ференцварош во главе с Сергеем Ребровым продолжил свой прорыв после неудачного старта в чемпионате. На этот раз жертвой действующего чемпиона стал Фехервар другого украинца – Ивана Петряка.

Чемпионат Венгрии, 10 тур

Фехервар – Ференцварош – 1:2

Голы: Миланов, 86 – Шигер, 24, 63

Команда Реброва захватила инициативу с первых минут, несмотря на гостевой статус. Ференцварош создал несколько опасных моментов и один из них завершился голом хавбека Давида Шигера. Фехервар так и не смог нанести хотя бы один удар в створ ворот соперника до перерыва.

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Во второй половине хозяева устроили настоящий штурм, однако оборона Фради во главе с голкипером Денешем Дибушем устояла. А на 63 минуте подопечные Реброва забили снова – Шигер оформил дубль. Под занавес встречи Георги Миланов один мяч отыграл, но на большее Фехервар не сподобился. Украинский хавбек Иван Петряк провел полный матч в составе хозяев, однако не отличился результативными действиями. Ференцварош также не обошелся без украинского следа – Харатин и Игнатенко сыграли все 90 минут, а Зубков появился на замену и получил от тренера 35 минут.

После 10 тура на вершине чемпионата Венгрии сформировалось троевластие – у Фехервара, Мезекевешда и Ференцвароша по 22 очка, но у команды Реброва есть одна игра в запасе.

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