Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:1 – видео голов и обзор матча

Ливерпуль победил Тоттенхэм в 10 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Тоттенхэм.

Тоттенхэм прекрасно начал матч и уже на первой минуте вырвался вперед благодаря голу Кейна. После этого команды обменялись несколькими опасными моментами, однако "шпоры" удержали свое преимущество до перерыва.

Ливерпуль не хотел надолго откладывать свой камбэк, и уже на 52-ой минуте Хендерсон восстановил равновесие. Команда Почеттино надеялась хотя бы на ничью, но ошибка Орье привела к пенальти. Салах четко реализовал наказание и принес своей команде тяжелые три очка.

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