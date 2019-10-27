Рома – Милан – 2:1 – видео голов и обзор матча

Рома вырвала победу над Миланом в центральном матче 9 тура Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

Команды показали равную игру в первом тайме, однако Роме повезло больше – на 30 минуте "волки" вышли вперед благодаря Джеко, который замкнул дальнюю штангу после подачи с углового и скидки от партнера.

Уже во второй половине защитник Милана Тео Эрнандес сравнял счет, но "россонери" радовались не долго. Прошло всего три минуты и молодая звезда Ромы Николо Дзаньоло наказал соперника за несобранные действия в обороне – 2:1.

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