Динамо – Карпаты – 1:1 – видео голов и обзор матча

Динамо не смогло обыграть Карпаты в 12 туре УПЛ.

Киевляне владели инициативой, много били по воротам, но их удары либо были неточными, либо их блокировали защитники Карпат, либо в воротах надежно действовал Олег Кудрик.

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Открыть счет киевлянам удалось лишь во втором тайме: Вербичи опередил защитника и поразил ворота гостей после прострела Цыганкова. Помешал "бело-синим" добыть три очка автогол Шабанова: на 85-й минуте защитник неудачно подставил ногу под мяч после прострела с фланга, а Бущан не смог среагировать на эту срезку.

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