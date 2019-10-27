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Динамо – Карпаты – 1:1 – видео голов и обзор матча

21:09 128 Читати українською
Динамо – Карпаты – 1:1 – видео голов и обзор матча
Динамо – Карпаты – видео голов и обзор матча

Динамо не смогло обыграть Карпаты в 12 туре УПЛ.

49’ Беньямин Вербич
 
Артем Шабанов 85’
49’ Беньямин Вербич
85’ Артем Шабанов

Киевляне владели инициативой, много били по воротам, но их удары либо были неточными, либо их блокировали защитники Карпат, либо в воротах надежно действовал Олег Кудрик.

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Открыть счет киевлянам удалось лишь во втором тайме: Вербичи опередил защитника и поразил ворота гостей после прострела Цыганкова. Помешал "бело-синим" добыть три очка автогол Шабанова: на 85-й минуте защитник неудачно подставил ногу под мяч после прострела с фланга, а Бущан не смог среагировать на эту срезку.

Карпаты шокировали Динамо в невероятном матче УПЛ

blog_ava
Динамо – Карпаты: онлайн-трансляция матча УПЛ – как это было
16:52
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Динамо Киев - Карпаты Карпаты Карпаты Видеоновости Динамо Киев Динамо Киев УПЛ
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