Суркис – о ничьей с Карпатами: Надо не переживать и двигаться дальше – завтра этот матч все забудут

Президент киевского Динамо Игорь Суркис убежден, что игрокам команды не стоит зацикливаться на матче против львовских Карпат (1:1), в котором подопечные Алексея Михайличенко потеряли очки.

"Через это нужно пройти, не переживать и двигаться дальше. У нас в среду игра с Шахтером в Кубке. Завтра сегодняшний матч уже все забудут.

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Шабанов сидел расстроенный. Парень переживает, но это рикошет. Нужно забивать. 90 минут команда может забить, даже если не атакует. Ребята расстроены, но после еврокубков всегда так трудно", – цитирует Суркиса Динамомания.

Напомним, после 12-ти туров УПЛ киевляне занимают второе место в турнирной таблице, уступая Шахтеру 10-ю очками.

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