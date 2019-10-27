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Ничья против Аугсбурга позволила Вольфсбургу подняться на 3-е место: 9-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья

18:25 8 Читати українською
Ничья против Аугсбурга позволила Вольфсбургу подняться на 3-е место: 9-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья
Вольфсбург – Аугсбург – 0:0 / твиттер Вольфсбурга

Состоялись очередные матчи 9-го тура Бундеслиги. Отчет поединков читайте на "Футбол 24".

Бундеслига, 9-й тур

Вольфсбург – Аугсбург – 0:0

Боруссия М – Айнтрахт – начало матча в 19:00

Вольфсбург в родных стенах принимал Аугсбург. В первом тайме, несмотря на преимущество хозяев, забитых голов болельщики не увидели. После перерыва хозяева таки открыли счет, но арбитр после паузы и консультаций с видеоасистентом гол Жоао Виктора отменил – офсайд. Этот эпизод произошел уже под занавес поединка, а счет так и не менялся до финального свистка – сухая ничья в итоге.

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