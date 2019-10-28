Головні новини футболу 27 жовтня: Динамо та Шахтар втратили очки, Ліверпуль і Манчестер Юнайтед перемогли

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 жовтня.

Україна

Динамо та Шахтар синхронно втратили очки в УПЛ – такого не було майже рік. "Гірники" вперше не перемогли на внутрішній арені – у виїзному матчі з двома вилученнями їх зупинила Олександрія. Луїш Каштру заявив, що вирішальним фактором у поєдинку стала погана реалізація. Володимир Шаран пообіцяв премію для всіх гравців Олександрії за нічию з Шахтарем.

Динамо на останніх хвилинах втратило перемогу над Карпатами: Шабанов підносить дари, воротар Шахтаря компенсує втрату очок, суддівський скандал і трохи містики. Олексій Михайличенко назвав причину втрати очок в матчі з "левами", а Ігор Суркіс впевнений, що завтра цей поєдинок всі забудуть.

Десна на виїзді розгромила Львів і залишилася в топ-3 УПЛ за підсумками 12-го туру. "Містяни" ж бодай перервали вражаючу безгольову серію.

Європа

Ліверпуль дотиснув Тоттенхем у центральному матчі 10-го туру АПЛ, попри дива Гассаніги та ранній гол Кейна. Юрген Клопп вважає, що це була супергра, в якій суперник нічим його не здивував. Маурісіо Почеттіно пояснив, чого не вистачило Тоттенхему для позитивного результату. У паралельних матчах Манчестер Юнайтед переграв Норвіч, ставши першим клубом, який забив 2000 голів у АПЛ, а Арсенал втратив перемогу над Крістал Пелас.

Рома здолала Мілан у центральному матчі 9-го туру Серії А – Паулу Фонсека наблизився до зони Ліги чемпіонів. Аталанта з Маліновським знищила Удінезе з тенісним рахунком. Лаціо вирвав перемогу у Фіорентини, а Наполі втратив очки у матчі зі СПАЛом і ризикує випасти з топ-4.

В Іспанії та Німеччині сенсаційні лідери. Борусія М яскраво перестріляла Айнтрахт і очолила турнірну таблицю Бундесліги. Гранада обіграла Бетіс і вирвалася на перше місце Прімери. Севілья перемогла Хетафе, а Реал Сосьєдад залишився в групі лідерів після вікторії над Сельтою.

Наші за кордоном

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