Александрия остановила Шахтер в выездном матче УПЛ с двумя удалениями – первая потеря очков лидера

Шахтер потерял очки в домашней встрече с Александрией (0:0) и завершил свою впечатляющую победную серию в текущей УПЛ на 11 матчах.

Александрия заканчивала свою сверхнапряженную неделю выездом в Харьков, где команду Шарана ждал непобедимый Шахтер. В прошлом туре УПЛ гости минимально уступили Динамо, а в четверг смогли вырвать ничью в матче Лиги Европы против Сент-Этьена.

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Александрия решила с первых минут показать, что не боится грозного соперника, создала несколько полумоментов, однако Пятов и компания справились с определенными проблемами у своих ворот. Постепенно инициатива переходила к "горнякам", которые привычно для матчей УПЛ наращивали скорости и спокойно находили свободное пространство в редутах оппонента. Один Жуниор Мораес имел три отличные возможности для взятия ворот, но Юрий Панькив сохранил кураж с матча против Сент-Этьена и уверенно выигрывал дуэли у своего партнера по сборной. 34-летний голкипер сделал несколько важных сейвов, которые позволили его команде уйти на перерыв с "сухими" воротами.

Во втором тайме Александрия вообще отказалась от контригры и едва не всем составом стояла на своей половине поля. Впрочем, это был явно не день Мораеса, который продолжил транжирить моменты. Панькив наотрез отказывался пропускать, защитники отчаянно бросались в подкаты, а порой и сами "горняки" промахивались из удобных позиций. Их положение стало еще сложнее после удаления Патрика на 76 минуте – бразилец грубо отмахнулся от Банады и пошел отдыхать раньше других. Через несколько минут арбитр уравнял составы, показав вторую желтую Шасталу, однако Шахтер этим не воспользовался – 0:0 и первая потеря очков в текущем чемпионате.

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Команда Луиша Каштру продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу (отрыв от Динамо сохранился на уровне 10 очков), а Александрия осталась на пятой строчке – 20 пунктов.