Клопп: Тоттенхэм меня ничем не удивил

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением относительно матча 10 тура АПЛ против Тоттенхэма (2:1).

"Начали мы хорошо, но нам немного не повезло в моменте с пропущенным голом. Тоттенхэм после этого хорошо защищался, их контратаки были невероятными. Лучше всего то, что пропущенный гол не повлиял на нас. Мы не нервничали, а просто действовали по плану, все делали правильно.

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Их вратарь совершил замечательные сейвы, но мы сохраняли спокойствие. В перерыве мы говорили, что проблема только одна – счет. Были одна или две вещи, которые мы могли бы сделать лучше и приспособиться.

Тоттенхэм меня ничем не удивил. Они могут доставить проблемы любой команде в мире. Мы владели мячом 70% времени, но для Тоттенхэма это нормально. При потере мяча они быстро контратаковали, а Кейн действительно сильный игрок. Впрочем, мы контролировали ситуацию, отодвигали их обратно и доминировали, за исключением последних пяти минут. Это была супер игра, мне понравилось", – цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, что Ливерпуль продолжает удерживать первую строчку АПЛ с отрывом в шесть очков от Манчестер Сити.

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