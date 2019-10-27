Львов – Десна – 1:4 – видео голов и обзор матча

Десна на выезде легко разобралась со Львовом в матче 12 тура УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

Гости получили преимущество в два гола, когда часы рефери не успели отсчитать и десяти минут – постарались Денис Фаворов и Хлебас. До конца тайма в ворота главного аутсайдера УПЛ залетел еще один мяч, и счет стал разгромным.

Львов не сделал никаких выводов из провального начала встречи и пропустил четвертый гол через несколько секунд после выхода команд из раздевалок. Десна успокоилась и даже позволила Витору забить мяч престижа, который и стал последним в отчетной встрече – 1:4.

Десна на выезде разгромила Львов и вернулась на вторую позицию – "горожане" прервали впечатляющую безголевую серию