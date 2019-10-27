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Львов – Десна – 1:4 – видео голов и обзор матча

18:28 19 Читати українською
Львов – Десна – 1:4 – видео голов и обзор матча
Львов – Десна – 1:4 – видео голов и обзор матча

Десна на выезде легко разобралась со Львовом в матче 12 тура УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

61’ Жозе Витор
80’ Абнер Ренан
 
Денис Фаворов 2’
Дмитрий Хлебас 9’
Максим Дегтярьов 41’
Дмитрий Хлебас 46’
2’ Денис Фаворов
9’ Дмитрий Хлебас
41’ Максим Дегтярьов
46’ Дмитрий Хлебас
61’ Жозе Витор
80’ Абнер Ренан

Гости получили преимущество в два гола, когда часы рефери не успели отсчитать и десяти минут – постарались Денис Фаворов и Хлебас. До конца тайма в ворота главного аутсайдера УПЛ залетел еще один мяч, и счет стал разгромным.

Львов не сделал никаких выводов из провального начала встречи и пропустил четвертый гол через несколько секунд после выхода команд из раздевалок. Десна успокоилась и даже позволила Витору забить мяч престижа, который и стал последним в отчетной встрече – 1:4.

Десна на выезде разгромила Львов и вернулась на вторую позицию – "горожане" прервали впечатляющую безголевую серию

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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