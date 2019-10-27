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Десна на выезде разгромила Львов и вернулась на вторую позицию – "горожане" прервали впечатляющую безголевую серию

16:08 29 Читати українською
Десна на выезде разгромила Львов и вернулась на вторую позицию – "горожане" прервали впечатляющую безголевую серию
Десна на выезде разгромила Львов и вернулась на вторую позицию – "горожане" прервали впечатляющую безголевую серию

В рамках матча 12-го тура УПЛ Львов потерпел сокрушительное поражение от Десны (1:4).

61’ Жозе Витор
80’ Абнер Ренан
 
Денис Фаворов 2’
Дмитрий Хлебас 9’
Максим Дегтярьов 41’
Дмитрий Хлебас 46’
2’ Денис Фаворов
9’ Дмитрий Хлебас
41’ Максим Дегтярьов
46’ Дмитрий Хлебас
61’ Жозе Витор
80’ Абнер Ренан

Львов до этого матча не знал побед в чемпионате течение шести последних туров, не забив при этом ни одного гола. Первые секунды встречи против Десны показали, что одна из печальных серий сегодня точно продолжится. Уже на 56-й секунде Насонов рукой заблокировал прострел Хлёбаса, арбитр назначил пенальти, а Денис Фаворов с "точки" уверенно развёл мяч и Сарнавского по разным углам – 1:0.

На 7-й минуте показалось, что Львов даст бой, ведь в игру пришлось вступать голкиперу черниговцев Пасту – он взял выстрел Ренана из-за пределов штрафной. Впрочем, через две минуты Хлёбас в касание замкнул прострел Конопли, удвоив преимущество Десны. Львов не сдавался, на 20-х минутах заставив соперника понервничать: сначала Имереков вынес мяч с линии ворот после ошибки Паста и удара Шины, а на 22-й всё тот же Шина со штрафного пробил рядом со штангой.

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Казалось, в матче ещё есть интрига, однако северяне в середине второго тайма сначала успокоили игру, а затем постепенно начали прижимать соперника. Особенно старался Дегтярёв: на 35-й минуте он замкнул подачу Калитвинцева (выше ворот), на 37-й пробил после прострела Конопли (Гончар заблокировал удар), а на 41-й забил третий гол Десны – Калитвинцев выкатил передачу низом в штрафную, а Максим спокойно переправил мяч в ворота. 0:3. Владимир Мазяр уже даже не матерился.

Ни футболисты Львова, ни знаменитый местный оркестр на трибунах долго не возвращались с перерыва, будто чувствуя что-то неладное. Так и случилось: не прошло и 40 секунд второго тайма, как Хлёбас шикарным ударом метров с 25-ти отправил мяч в дальний угол – 0:4. После этого Десна уже откровенно бросила играть, ожидая финальный свисток, а вот "горожане" неожиданно зашевелились, на 61-й минуте забив свой гол: Ренан протащил мяч по флангу и выстрелил с дистанции, попав в ближнюю штангу, а Пернамбуко тут же сыграл на добивании – 1:4! В следующей же атаке Альваро мог и второй забить, однако удар из пределов штрафной пришелся в Имерекова.

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Как Львов неожиданно проснулся, так неожиданно он и погас. Десна на 60-х минутах перевела игру во фазу позиционной борьбы, а на 70-х организовала серию голевых моментов. Так, на 71-й Западня головой замкнул очередную подачу Калитвинцева, пробив мимо Сарнавского, однако Братков вынес мяч из ворот; на 72-й сам Калитвинцев выстрелил из-за пределов штрафной над перекладиной, а на 76-й Хлёбас упустил шанс оформить хет-трик, с близкого расстояния не попав в створ ворот. Ещё через две минуты Старенький с линии вратарской в ​​падении пробил в Сарнавского, а на 80-й Львов остался в меньшинстве после фола Ренана.

Десна очень хотела забить пятый гол, но удар Старенького после прострела на дальнюю штангу парировал Сарнавский, на 86-й его удар с подъёма сумел заблокировать один из защитников, а на 87-й он с правого края штрафной пробил слишком высоко. У Львова также было несколько моментов, но отличиться ещё одним голом команды так и не смогли.

Таким образом, Десна набрала 23 очка и хотя бы на несколько часов вернула себе вторую позицию в турнирной таблице. Львов остался на последней строчке, имея в активе всего 8 зачетных баллов.

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