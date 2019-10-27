Десна на выезде разгромила Львов и вернулась на вторую позицию – "горожане" прервали впечатляющую безголевую серию

В рамках матча 12-го тура УПЛ Львов потерпел сокрушительное поражение от Десны (1:4).

Львов до этого матча не знал побед в чемпионате течение шести последних туров, не забив при этом ни одного гола. Первые секунды встречи против Десны показали, что одна из печальных серий сегодня точно продолжится. Уже на 56-й секунде Насонов рукой заблокировал прострел Хлёбаса, арбитр назначил пенальти, а Денис Фаворов с "точки" уверенно развёл мяч и Сарнавского по разным углам – 1:0.

На 7-й минуте показалось, что Львов даст бой, ведь в игру пришлось вступать голкиперу черниговцев Пасту – он взял выстрел Ренана из-за пределов штрафной. Впрочем, через две минуты Хлёбас в касание замкнул прострел Конопли, удвоив преимущество Десны. Львов не сдавался, на 20-х минутах заставив соперника понервничать: сначала Имереков вынес мяч с линии ворот после ошибки Паста и удара Шины, а на 22-й всё тот же Шина со штрафного пробил рядом со штангой.

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Казалось, в матче ещё есть интрига, однако северяне в середине второго тайма сначала успокоили игру, а затем постепенно начали прижимать соперника. Особенно старался Дегтярёв: на 35-й минуте он замкнул подачу Калитвинцева (выше ворот), на 37-й пробил после прострела Конопли (Гончар заблокировал удар), а на 41-й забил третий гол Десны – Калитвинцев выкатил передачу низом в штрафную, а Максим спокойно переправил мяч в ворота. 0:3. Владимир Мазяр уже даже не матерился.

Ни футболисты Львова, ни знаменитый местный оркестр на трибунах долго не возвращались с перерыва, будто чувствуя что-то неладное. Так и случилось: не прошло и 40 секунд второго тайма, как Хлёбас шикарным ударом метров с 25-ти отправил мяч в дальний угол – 0:4. После этого Десна уже откровенно бросила играть, ожидая финальный свисток, а вот "горожане" неожиданно зашевелились, на 61-й минуте забив свой гол: Ренан протащил мяч по флангу и выстрелил с дистанции, попав в ближнюю штангу, а Пернамбуко тут же сыграл на добивании – 1:4! В следующей же атаке Альваро мог и второй забить, однако удар из пределов штрафной пришелся в Имерекова.

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Как Львов неожиданно проснулся, так неожиданно он и погас. Десна на 60-х минутах перевела игру во фазу позиционной борьбы, а на 70-х организовала серию голевых моментов. Так, на 71-й Западня головой замкнул очередную подачу Калитвинцева, пробив мимо Сарнавского, однако Братков вынес мяч из ворот; на 72-й сам Калитвинцев выстрелил из-за пределов штрафной над перекладиной, а на 76-й Хлёбас упустил шанс оформить хет-трик, с близкого расстояния не попав в створ ворот. Ещё через две минуты Старенький с линии вратарской в ​​падении пробил в Сарнавского, а на 80-й Львов остался в меньшинстве после фола Ренана.

Десна очень хотела забить пятый гол, но удар Старенького после прострела на дальнюю штангу парировал Сарнавский, на 86-й его удар с подъёма сумел заблокировать один из защитников, а на 87-й он с правого края штрафной пробил слишком высоко. У Львова также было несколько моментов, но отличиться ещё одним голом команды так и не смогли.

Таким образом, Десна набрала 23 очка и хотя бы на несколько часов вернула себе вторую позицию в турнирной таблице. Львов остался на последней строчке, имея в активе всего 8 зачетных баллов.

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