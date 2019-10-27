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Почеттино объяснил, чего не хватило Тоттенхэму для победы над Ливерпулем

22:43 16 Читати українською
Почеттино объяснил, чего не хватило Тоттенхэму для победы над Ливерпулем
Маурисио Почеттино / Reuters

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча 10 тура АПЛ против Ливерпуля.

52’ Джордан Хендерсон
75’ Мохамед Салах
 
Харри Кейн 1’
1’ Харри Кейн
52’ Джордан Хендерсон
75’ Мохамед Салах

"Мы были очень конкурентоспособны. Впрочем, у нас были трудности в первом тайме, соперник был лучше нас.

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Думаю, мы хорошо защищались, команда была отдана своей идеи. У нас есть уверенность. Нам нужно больше доминировать в таких матчах и показывать лучшую игру с теми футболистами, которые сегодня были на поле. Пенальти? У меня нет претензий к рефери", – приводит слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, Тоттенхэм вышел вперед уже на первой минуте встречи, однако Ливерпуль забил два гола после перерыва и вырвал победу.

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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Ливерпуль - Тоттенхэм
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