Почеттино объяснил, чего не хватило Тоттенхэму для победы над Ливерпулем

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча 10 тура АПЛ против Ливерпуля.

"Мы были очень конкурентоспособны. Впрочем, у нас были трудности в первом тайме, соперник был лучше нас.

Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:1 – видео голов и обзор матча

Думаю, мы хорошо защищались, команда была отдана своей идеи. У нас есть уверенность. Нам нужно больше доминировать в таких матчах и показывать лучшую игру с теми футболистами, которые сегодня были на поле. Пенальти? У меня нет претензий к рефери", – приводит слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, Тоттенхэм вышел вперед уже на первой минуте встречи, однако Ливерпуль забил два гола после перерыва и вырвал победу.

Ливерпуль дожал Тоттенхэм, несмотря на чудеса Гассаниги и ранний гол Кейна – Клопп имеет 6 очков преимущества над Сити