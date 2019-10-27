Аталанта с Малиновским забила 7 голов Удинезе – видеообзор феерического матча

Аталанта разгромила Удинезе в 9 туре Серии А.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини после разгромного поражения в Лиге чемпионов от Манчестер Сити отыгрались на Удинезе. Бергамци пропустили первыми, но ответили семью голами. Настоящим героем поединка стал колумбийский нападающий Луис Муриель, оформивший хет-трик.

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Наш Руслан Малиновский появился на поле на 52-й минуте. Украинец результативными действиями не отметился.

После этого матча Аталанта занимает третье место в турнирной таблице Серии А, уступая лишь Ювентусу и Интеру.

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