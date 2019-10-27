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Аталанта с Малиновским забила 7 голов Удинезе – видеообзор феерического матча

19:34 238 Читати українською
Аталанта с Малиновским забила 7 голов Удинезе – видеообзор феерического матча
Луис Муриель / TMW

Аталанта разгромила Удинезе в 9 туре Серии А.

24’ Йосип Иличич
33’ Луис Муриэль
43’ Йосип Иличич
48’ Луис Муриэль
52’ Марио Пасалич
74’ Луис Муриэль
83’ Амад Траоре
 
Стефано Окака Чука 12’
Николас Опоку 32’
12’ Стефано Окака Чука
24’ Йосип Иличич
32’ Николас Опоку
33’ Луис Муриэль
43’ Йосип Иличич
48’ Луис Муриэль
52’ Марио Пасалич
74’ Луис Муриэль
83’ Амад Траоре

Подопечные Джан Пьеро Гасперини после разгромного поражения в Лиге чемпионов от Манчестер Сити отыгрались на Удинезе. Бергамци пропустили первыми, но ответили семью голами. Настоящим героем поединка стал колумбийский нападающий Луис Муриель, оформивший хет-трик.

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Наш Руслан Малиновский появился на поле на 52-й минуте. Украинец результативными действиями не отметился.

После этого матча Аталанта занимает третье место в турнирной таблице Серии А, уступая лишь Ювентусу и Интеру.

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Аталанта Аталанта Италия Аталанта - Удинезе Видеоновости
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