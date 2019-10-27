Шаран пообещал премию для всех игроков Александрии за ничью с Шахтером

Главный тренер Александрии Владимир Шаран не скрывал радости после матча 12 тура УПЛ против Шахтера, в котором его подопечные смогли отобрать очки у лидера турнирной таблицы.

"Считаю, был очень хороший первый тайм в исполнении обеих команд. Мы хотели не только отбиваться и играть на результат, но и показать приличный футбол, несмотря на то что в четверг у нас был очень сложный поединок во Франции. Первый тайм можно занести нам в актив. Второй – это героические усилия ребят и нашего вратаря. Мы добились хорошего результата, потому что Шахтер к этому моменту еще не терял очки в чемпионате.

Шахтер – Александрия – 0: 0 – видеообзор матча с двумя удалениями

Премия будет всем, это обязательно. Президент потом скажет какая. Нам очень приятно, что мы завоевали важное очко в плане психологии", – цитирует Шарана официальный сайт Александрии.

Напомним, после отчетного матча бывший арбитр Сергей Шебек заявил, что Виталий Романов, работавший на игре, не назначил очевидный пенальти в ворота Шахтера.

Александрия остановила Шахтер в выездном матче УПЛ с двумя удалениями – первая потеря очков лидера