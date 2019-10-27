Ливерпуль дожал Тоттенхэм, несмотря на чудеса Гассаниги и ранний гол Кейна – Клопп имеет 6 очков преимущества над Сити

Мерсисайдцы одолели "шпор" в центральном матче 10-го тура АПЛ со счетом 2:1. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Соперники встретились впервые с финала Лиги чемпионов – в июне Ливерпуль достаточно уверенно обыграл Тоттенхэм в Мадриде. С тех пор команды демонстрируют совершенно разные результаты: "скаузеры" лидируют в АПЛ, а "шпоры" очень трудно набирают очки.

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На прошлой неделе Ливерпуль впервые потерял очки, спасая тяжелую ничью с Манчестер Юнайтед. По сравнению с тем матчем, Юрген Клопп сделал два изменения – Салах вернулся в основу, а травмированного Матипа заменил Ловрен. Немецкий тренер заявил, что Тоттенхэм за последние полгода стал сильнее, но игровые и неигровые проблемы в лондонском клубе очевидны.

Впрочем, Тоттенхэм сегодня уже на первой минуте открыл счет. Сиссоко роскошно сыграл в центре поля, проскочив нескольких оппонентов, Сон с линии штрафной пробил по воротам, а мяч рикошетом от Ловрена полетел в штангу. Первым на добивание успел Кейн – капитан "шпор" сориентировался быстрее ван Дейка и шокировал Анфилд!

Ливерпуль взял мяч под контроль и закрепился на чужой половине. Долгое время хозяева ничего не могли придумать против низкого защитного блока Тоттенхэма. За стартовые 20 минут острейшим моментом "красных" был прострел Робертсона вдоль ворот в руки Гассаниги. Можно также вспомнить неточный удар Мане после углового и легкая разминка голкипера от Салаха. В общем "шпоры" до поры до времени держались неплохо, а еще интересно выбегали в атаку.

Во второй половине первого тайма Ливерпуль включил свой конвейер и просто засыпал соперника моментами. Салах элегантно обыгрался с Фирмино и пробил под штангу – Гассанига красиво парировал сложный удар, а затем успел закрыть ближний угол на добивании Фирмино. Через минуту ван Дейк упор расстреливал ворота лондонцев после подачи со штрафного – голкипер вытащил мяч из-под перекладины. Александр-Арнольд мощно приложился к мячу издали, но и здесь Гассанига на высоте!

Тоттенхэм с горем пополам выдержал этот натиск, далее до перерыва стало немного проще – нужно было следить только за навесами и прострелами с флангов. Но на старте второго тайма возникли трудности и с этим, когда Фирмино на дальней штанге откликнулся на подачу Робертсона и пробил в створ. Гассанига взял удар, а затем создал супершанс для Сона. Кореец зацепился за дальнюю передачу, вышел один на один с Алиссоном и с острого угла послал мяч в пустые ворота. Ливерпуль спасла перекладина!

На 52-й минуте Ливерпуль все же сравнял счет благодаря гениальному пасу Фабиньо. Хендерсон начал активно создавать ширину на правом фланге, исполнил навес и остался там до конца атаки. Мяч долетел до капитана мерсисайдцев после классного заброса Фабиньо и рикошета от Роуза – Хендерсон в касание пробил точно под дальнюю штангу – 1:1.

Хозяева не ослабляли давление, а гости почти не переходили центр поля. Фирмино бил в ближний угол, Вейналдум головой замыкал подачу, Салах открывался под еще один парашют Фабиньо, а затем бил с пределов бокса. Что-то было опасно, что-то не очень, но Гассанига продолжал стеной стоять в воротах Тоттенхэма. Робертсон и Александр-Арнольд поставляли навесы, от которых Тоттенхэм едва отбивался.

Однако за 15 минут до конца основного времени Ливерпуль забил победный гол. Орье, пытаясь просто выбить мяч, завалил в своей штрафной Мане. Арбитр назначил пенальти, а Салах уверенным мощным ударом реализовал 11-метровый. Тоттенхэм попытался чем-то ответить, несколько раз выбежал к чужим воротам, но отыграться не сумел. Неожиданный удар Сона и попытку Алдервейрельда на стандарте нейтрализовал Алиссон. Единственный негатив Клоппа в конце встречи – новое повреждение Салаха.

Ливерпуль победил Тоттенхэм, набрал 28 пунктов и восстановил 6-очковый гандикап перед Манчестер Сити на вершине АПЛ. "Шпоры" имеют в активе 12 зачетных баллов и располагаются в середине турнирной таблицы.

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