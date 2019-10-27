Каштру – о ничьей с Александрией: Решающий фактор – реализация

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру после матча 12 тура УПЛ против Александрии (0:0) признал, что получить очередную победу его команде помешала плохая реализация голевых моментов.

"Когда у команды победная серия, все думают, что плохого результата не будет. Мы и сегодня ждали победы, но не реализовали много моментов. Не самый лучший наш день.

В первом тайме мы не играли не так хорошо, как во втором. Во второй половине мы доминировали, а в первой – наших защитников прессинговали, было трудно связать игру, недостаточно контролировали мяч.

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Во втором больше получалось показывать свою игру, мы прижали игроков соперника к своим воротам. Но решающий фактор – реализация. Мы не реализовали 7-8 моментов, а в последние минуты вообще ничего не получилось.

Когда мы выпустили на поле Алана Патрика, он должен был отвечать за последнюю треть поля. Он в этом очень хорош. Но Алан не так много времени провел на поле. Его фол был недостаточно грубый для удаления", – сказал Каштру в эфире телеканала Футбол.

Напомним, после 12 туров Шахтер возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 34 очка, что на 10 больше, чем у киевского Динамо, которое идет на втором месте.

Александрия остановила Шахтер в выездном матче УПЛ с двумя удалениями – первая потеря очков лидера