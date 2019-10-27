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Яремчук, Пластун и Безус не справились с Сент-Трюйденом, Соболь сдержал Стандард – день ничьих для украинцев в Бельгии

27 октября 23:12 24 Читати українською
Яремчук, Пластун и Безус не справились с Сент-Трюйденом, Соболь сдержал Стандард – день ничьих для украинцев в Бельгии
Роман Яремчук (слева) / Твиттер Гента

Гент с украинским трио не смог одолеть Сент-Трюйден, а Соболь в составе Брюгге удержал лидерство в матче с главным преследователем – итоги 12 тура чемпионата Бельгии.

Чемпионат Бельгии, 12 тур

Брюгге – Стандард – 1:1

Голы: Окереке, 47 – Бастьен, 5

Сент-Трюйден – Гент – 0:0

Игровой день начал Эдуард Соболь, который вместе с Брюгге принимал вторую команду чемпионата – Стандард. Украинец появился в основе, однако уже на 5 минуте соперник вышел вперед – Бастьен легко прорвался по центру и реализовал выход один на один с Миньоле. Стандард удачно защищался до конца первого тайма, поэтому команды ушли на перерыв с преимуществом гостей.

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Филипп Клеман нашел правильные слова в раздевалке и его ребята сравняли счет уже на 47 минуте. Окереке остался без опеки в сердце штрафной льежцев и спокойно отправил мяч под левую штангу – 1:1. Брюгге создал несколько опасных моментов до финального свистка, однако забить второй гол не удалось – ничья.

Разделением очков завершилось и противостояние Гента, в основе которого вышли все три представителя сборной Украины – Яремчук, Безус и Пластун. К сожалению, ни одному из них не удалось помочь своей команде распечатать ворота середняка Сент-Трюйдена – сухие "нули".

Потеря очков отбросила Гент на четвертую строчку (21 очко), а Брюгге (27 очков) продолжает лидировать с преимуществом в три пункта над Стандардом.

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