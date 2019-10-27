Шахтер – Александрия – 0: 0 – видеообзор матча с двумя удалениями

Шахтер не смог обыграть Александрию в 12 туре УПЛ.

Команда Луиша Каштру впервые в текущем чемпионате потеряла очки, расписав мировую с участником Лиги Европы.

В первом тайме подопечные Владимира Шарана пытались отвечать на атаки Шахтера своими контрвыпадами, но оборона "горняков" смогла уберечь ворота Пятова от пропущенного гола. А опасные атаки Шахтера своими сейвами сводил на нет Юрий Панькив.

Каштру – о ничьей с Александрией: Решающий фактор – реализация

Во второй половине Шахтер прижал Александрию к воротам, но Жуниор Мораес не использовал несколько хороших моментов. Когда напряжение достигло пика, игроки обеих команд не удержались в нескольких эпизодах, в результате чего досрочно покинули поле Алан Патрик и Дмитрий Шастал.

После этого матча Шахтер продолжает лидировать в УПЛ, на 10 очков опережая Динамо. Александрия – на 5-м месте.

Александрия остановила Шахтер в выездном матче УПЛ с двумя удалениями – первая потеря очков лидера