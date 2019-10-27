Динамо – Карпаты: Шабанов автоголом приближает катастрофу в матче УПЛ

Динамо принимает Карпаты в 12-м туре чемпионата Украины 2019/20. Счет и отчет матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Карпаты на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Киевляне на днях прервали свою впечатляющую сухую серию, сыграв вничью с Копенгагеном в Лиге Европы. Однако в УПЛ команда Миихайличенка имеет шанс продолжить ряд других традиций. В чемпионате Украины победная и сухая серии длятся 5 матчей, забивная – 18. Георгий Бущан не пропускал в Премьер-лиге 5 месяцев, или 614 минут. Карпаты, наоборот, переживают черную полосу – вылет из Кубка, 3 поражения и ничья за последние 4 тура.

Динамо – Карпаты: онлайн-трансляция матча УПЛ

Цыганков на 3-й минуте заработал штрафной и пробил. Виктору удалось перебросить стенку, но не пробить Кудрика. Не прошло и минуты, как Динамо разыграло классную комбинацию. Цыганков бросил Караваева в штрафную, отрезав защитника, Александр отбросил под удар Сидорчуку, однако вратарь Карпат и здесь выручил. Капитан хозяев забросил снаряд в глубину, Цыганков получил преимущество из-за неуклюжих действий оппонента, но запутался в собственных ногах. Караваев пробивал с нескольких метров после диагонали Миколенко - защитник "львов" заблокировал.

Обрезка Цыганкова позволила Карпатам провести первый удар на 16-й. Очень не точно. Караваев идеально отдал под удар Жерсону, который впервые вышел на левом фланге атаки, но Родригес также нарвался на блок в штрафной. Возможно, лучший момент старта матча упустил Лоренцен. Все началось с обрезки Караваева, затем Шабанов в центре поля подарил сопернику выход в контру. Нападающий Карпат пожалел мяч партнеру, который был абсолютно свободен в штрафной, а сам пробил совсем провально.

Сидорчук пробил издали не слишком прицельно. Ну, хоть прервали динамовцы затяжную паузу без ударов. Цыганков снова заработал стандарт и пробил. На этот раз пытался попасть во вратарский угол, но Кудрик и здесь потянул. И снова острый момент создают Карпаты. На 41-й Шапаренко вместо того, чтобы организовать быструю контру, подарил сопернику мяч перед своей штрафной. Вакуленко вывели на одного Бущана, но Георгий выиграл дуэль. Дженнингс на добивании попал в Караваева.

Жерсон ответил эффектным ударом по дуге. Кудрик вытащил, а динамовцы наконец организовали массированное давление с несколькими ударами и прострелами подряд. Много брака, мало интенсивности в действиях команды Михайличенко до перерыва. Динамо будто и ведет 11:3 по ударам, в 6 раз чаще попадало в ворота, но более яркие моменты имели Карпаты, которые дважды откровенно простили киевлян.

В перерыве Санжар заменил Лоренцена, выпустив Гуцуляка, а Михайличенко неожиданно быстро как для себя снял Соля и Жерсона. На спасение игры и результата вышли Беседин и Вербич. Словенец сначала обыграл соперника и нокаутировал защитника Карпат мощным дальним ударом. А на 50-й Динамо открыло счет. Цыганков потянул мяч. Шапаренко отдал Гармашу, тот блестяще на ход Виктору, который на скорости ворвался и нашел Вербича во вратарской. Миколенко после розыгрыша углового пробил с линии штрафной. Кудрик справился, несмотря на рикошет.

Шапаренко продумано вывел Миколенко на острый прострел. Вратарь Карпат отразил прямо на ногу Сидорчуку, но парировал и удар. Привозят львовяне перед собственной штрафной, однако Караваев пробивает слишком высоко. Вербич со штрафного попал во внешнюю сетку. Шапаренко со штрафного ударил в перекладину, а затем пришла катастрофа. Бойчук, который вышел на замену банально прострелил, а Шабанов срезал в собственные ворота, порадовав своего бывшего наставника по Олимпика Санжара.

Вербич врывается в штрафную, накручивает соперников, но его успевают заблокировать. Цыганков мощно пробивает и сигнализирует о руке соперника, однако это только угловой. Виктор снова взял игру на себя, обыграл 1 в 1 в штрафной, впрочем Кудрик в очередной раз потянул.