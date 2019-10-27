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Михайличенко назвал причину потери очков Динамо в матче с Карпатами

19:57 364 Читати українською
Михайличенко назвал причину потери очков Динамо в матче с Карпатами
Алексей Михайличенко / ФК Динамо

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко поделился своими впечатлениями от матча с Карпатами (1: 1) в 12 туре УПЛ.

49’ Беньямин Вербич
 
Артем Шабанов 85’
49’ Беньямин Вербич
85’ Артем Шабанов

"Нельзя сказать, что что-то случилось во втором тайме. Просто, видимо, потеряли концентрацию на какой-то момент, поэтому была эта ошибка, которая привела к пропущенному голу.

Трудно что-то говорить. Конечно, не должен был быть такой результат, хотя могли еще даже проиграть. Это футбол, такое может случаться. Если создается много моментов, а забивается только один гол – это плохая реализация.

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Шапаренко неплохо сыграл, хотя говорить надо о всей команде. На мой взгляд. вся команда не показала того футбола, которого сегодня хотелось. Второй тайм был гораздо лучше, гораздо агрессивнее и намного быстрее, но, конечно, нужно реализовывать такое преимущество", – сказал Михайличенко в комментарии Football Hub.

Напомним, киевляне не смогли обыграть Карпаты и остались в 10 очках от донецкого Шахтера.

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