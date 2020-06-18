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Главные новости футбола 17 июня: Динамо вышло в финал Кубка Украины, Наполи выиграл у Ювентуса трофей, позор Арсенала

07:00 - Читати українською
Главные новости футбола 17 июня: Динамо вышло в финал Кубка Украины, Наполи выиграл у Ювентуса трофей, позор Арсенала
Главные новости футбола 17 июня

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 июня.

Украина

Динамо спокойно переиграло Минай и вышло в финал Кубка Украины. Дуэлунд ведет киевлян за трофеем – азартный дебютант, ужасы миллионера и новая проблема Михайличенко. Наставник Динамо признался, что было непросто. Во время матча фанаты вывесили плакат в поддержку полицейского, который убил Джорджа Флойда и спровоцировал массовые беспорядки.

Игорь Суркис назвал детали контракта Алексея Михайличенко в Динамо – тренер выполняет основное условие соглашения. "Карпаты хотим спасти": Роман Санжар откровенно нам рассказал обо всех причинах кризиса "зелено-белых" и клевете в свой адрес. Тайсон заявил о желании променять Шахтер на Интернасьональ.

Европа

УЕФА принял официальный план завершения Лиги чемпионов. Шахтер узнал место и даты доигрывания ключевых матчей Лиги Европы. Также УЕФА утвердил формат еврокубков на сезон 2020/21 – важные изменения для УПЛ. Кроме этого, стали известны даты матчей сборной Украины на Евро-2020.

Наполи драматически одолел Ювентус в серии пенальти и завоевал Кубок Италии. Рино Гаттузо добыл первый трофей в тренерской карьере и выдал пламенную речь. В Неаполе роскошный день дополнился еще одним важным событием – Мертенс официально продлил контракт с клубом.

АПЛ вернулась курьезным скандалом – Шеффилд Юнайтед потерял чистый гол из-за технологии. Манчестер Сити разгромил Арсенал в игре с тремя травмами и эпической клоунадой Давида Луиса – Александр Зинченко весь матч просидел в запасе. Боруссия Д и РБ Лейпциг опозорились дома, Хаверц ведет Байер в Лигу чемпионов, Шальке вновь проиграл в Бундеслиге.

Наши за границей

Андрей Лунин мастерски парировал пенальти в ключевом матче в Испании, но ловил ворон в некоторых эпизодах и не спас для Овьедо победу. Альбасете покинул зону вылета Сегунды – Роман Зозуля принял участие в победном матче.

Николай Морозюк попал в символическую сборную тура чемпионата Турции. Дмитрий Чигринский определился со своим будущим в АЕКе. Иван Петряк помог Фехервару победить в Венгрии.

Сергей Ребров накануне стал чемпионом Венгрии. Рекорды с тремя украинцами и важный шаг к ЛЧ – как Венгрия реагирует на второй подряд титул специалиста.

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Овьедо – Депортиво: Лунин солидно берет пенальти, но ловит ворон в ключевом матче – украинец в беде
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