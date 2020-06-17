toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
МИНАЙ - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЛУНИН НАПОЛИ - ЮВЕНТУС МАНЧЕСТЕР СИТИ - АРСЕНАЛ

Шеффилд Юнайтед потерял чистый гол из-за технологий – АПЛ вернулась курьезным скандалом

21:44 - Читати українською
Шеффилд Юнайтед потерял чистый гол из-за технологий – АПЛ вернулась курьезным скандалом
Именно тот эпизод / официальный сайт АПЛ

Первый после вынужденной паузы матч в английской Премьер-лиге рискует стать скандальным из-за незасчитанного гола Шеффилд Юнайтед под занавес первого тайма выездного матча против бирмингемской Астон Виллы.

 

После подачи со штрафного кипер "вилланов" Эрьян Ниланд завалился с мячом в собственные ворота после столкновения с партнером по команде.

Вингер Герты Люкебакио зря создал шедевр – незасчитанный гол года

Однако, судейская бригада во главе с Майклом Оливером не зафиксировала гол. Арбитр объяснил игрокам Шеффилда, что не получал сигнал от системы Hawk-eye, которая должна отслеживать, пересек ли мяч линию ворот полностью. Но даже обычные видеоповторы показали, что вратарь занес мяч в ворота полностью. Однако, помощники Оливера, которые работают с VAR, тоже не просигнализировали ему о голе.

В британских медиа появилась информация, что в работе Hawk-eye произошел сбой, а сигнал о взятии ворот бригада арбитров получила уже в раздевалке.

blog_ava
Лунин красиво потянул пенальти, но не помог Овьедо победить легендарного чемпиона в ключевом матче в Испании
22:30
570
Теги
Англия Арбитры Видеоассистент арбитра (VAR) Видеоновости Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед Астон Вилла Астон Вилла Ерьян Ерьян Ниланд Майкл Майкл Оливер футбольные курьёзы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
0
мин
Алавес
20:30
Реал Сосьедад
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук