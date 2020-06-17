Шеффилд Юнайтед потерял чистый гол из-за технологий – АПЛ вернулась курьезным скандалом

Первый после вынужденной паузы матч в английской Премьер-лиге рискует стать скандальным из-за незасчитанного гола Шеффилд Юнайтед под занавес первого тайма выездного матча против бирмингемской Астон Виллы.

После подачи со штрафного кипер "вилланов" Эрьян Ниланд завалился с мячом в собственные ворота после столкновения с партнером по команде.

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Однако, судейская бригада во главе с Майклом Оливером не зафиксировала гол. Арбитр объяснил игрокам Шеффилда, что не получал сигнал от системы Hawk-eye, которая должна отслеживать, пересек ли мяч линию ворот полностью. Но даже обычные видеоповторы показали, что вратарь занес мяч в ворота полностью. Однако, помощники Оливера, которые работают с VAR, тоже не просигнализировали ему о голе.

В британских медиа появилась информация, что в работе Hawk-eye произошел сбой, а сигнал о взятии ворот бригада арбитров получила уже в раздевалке.