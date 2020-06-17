Петряк помог Фехервару дожать Дебрецен

Фехервар принимал Дебрецен в рамках 30-го тура венгерского первенства. Традиционно не обошлось без участия украинцев.

Чемпионат Венгрии, 30-й тур

Фехервар - Дебрецен - 1: 0

Гол: Футач, 82

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Фехервар на правах хозяина встречи сразу захватил инициативу, но не мог конвертировать ее в забитый мяч.

После перерыва ситуация на поле почти не изменилась. Лишь в конце встречи хозяева забили единственный и победный мяч. В стартовом составе хозяев на поле появился украинский хавбек Иван Петряк, который был заменен на 85-й минуте.

За три тура до завершения первенства Фехервар гарантировал себе второе место, Дебрецен продолжает борьбу за выживание, находясь в зоне вылета.

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