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Петряк помог Фехервару дожать Дебрецен

22:24 - Читати українською
Петряк помог Фехервару дожать Дебрецен
Иван Петряк / Фото ФК Фехервар

Фехервар принимал Дебрецен в рамках 30-го тура венгерского первенства. Традиционно не обошлось без участия украинцев.

Чемпионат Венгрии, 30-й тур

Фехервар - Дебрецен - 1: 0

Гол: Футач, 82

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Фехервар на правах хозяина встречи сразу захватил инициативу, но не мог конвертировать ее в забитый мяч.

После перерыва ситуация на поле почти не изменилась. Лишь в конце встречи хозяева забили единственный и победный мяч. В стартовом составе хозяев на поле появился украинский хавбек Иван Петряк, который был заменен на 85-й минуте.

За три тура до завершения первенства Фехервар гарантировал себе второе место, Дебрецен продолжает борьбу за выживание, находясь в зоне вылета.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Иван Иван Петряк Дебрецен Дебрецен Фехервар Фехервар Венгрия
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