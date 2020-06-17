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Минай – Динамо: фанаты вывесили плакат в поддержку полицейского, причастного к убийству Джорджа Флойда

15:10 - Читати українською
Минай – Динамо: фанаты вывесили плакат в поддержку полицейского, причастного к убийству Джорджа Флойда
Минай – Динамо / фото из открытых источников

Матч полуфинала Кубка Украины Минай – Динамо запомнился не только феерическим выступлением Миккела Дуэлунда.

 
Миккел Дуэлунд 9’
Миккел Дуэлунд 39’
9’ Миккел Дуэлунд
39’ Миккел Дуэлунд

Болельщики Миная вывесили баннер в поддержку Дерека Шовена – полицейского, который обвиняется в убийстве Джорджа Флойда.

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На баннере написан хэштег FreeDerekChauvin (свободу Дереку Шовену – прим. Футбол 24). Добавим, что матч должен проводиться без болельщиков – они собрались вокруг забора, который окружает поле.

Напомним, 25 мая Джорджа Флойда задержала полиция, а Дерек Шовен повалил подозреваемого на землю и прижал шею коленом. В итоге, пострадавшего забрала скорая и он умер в больнице. Сейчас Шовену официально предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

Минай – Динамо: феерия резервиста киевлян, а Соль не забивает уже и с пенальти – финал Кубка все ближе

blog_ava
Минай – Динамо: онлайн-трансляция полуфинала Кубка Украины – интересные изменения от Михайличенко
13:50
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