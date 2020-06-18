Наполи драматично одолел Ювентус в серии пенальти и завоевал Кубок Италии

Неаполитанцы и туринцы не определили сильнейшего за два тайма (0:0), а в серии 11-метровых сильнее оказался Наполи (4:2). Кубок Италии идет в Неаполь!

Итальянский футбол вернулся с карантина национальным кубком. Ювентус в полуфинале без блеска прошел Милан, а Наполи выбил Интер благодаря перевоплощению Оспины. В титульном поединке сошлись две сильнейшие команды прошлых сезонов. Перед матчем фаворитом выступал Ювентус, на чьей стороне более высокий класс футболистов, однако Наполи показал хорошую физическую готовность после паузы.

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Маурицио Сарри противостоял бывшим подопечным. Аурелио Де Лаурентис накануне подогрел атмосферу резкими словами в адрес коуча, назвал его предателем и врагом. На Сарри осуществлялось дополнительное давление еще и в Турине – его работа с "бьянконери" не вызывает восторга. Поэтому мотивация выиграть трофей у наставника Юве зашкаливала.

Финал начался интересно – обе команды комбинировали, старались демонстрировать осмысленный футбол. Ювентус со временем полностью взял мяч под контроль и запер соперника на его половине. Наполи очень дорожил мячом, строя атаки от ворот через мелкий пас. Однажды это сыграло с подопечными Рино Гаттузо злую шутку: Кальехон отдал плохую передачу, Дибала вывел на удар Роналду, а Криш пробил в дальний угол. Классная игра Мерета уберегла Наполи от пропущенного гола.

Второй момент Ювентуса возник при похожих условиях. Снова Наполи хотел низом выйти из обороны, снова неточный пас назад. Роналду перехватил и откинул Бентанкуру – уругваец издалека слабо разрядил пушку. Неаполитанцы остро ответили, заработав на контратаке перспективный штрафной. Инсинье здорово пробил, но попал в штангу – Буффон уже был бессилен.

Наполи продолжал ошибаться при билд-апе из глубины. Кулибали подарил мяч Бентанкуру, тот бросил в прорыв Дибалу, а аргентинец отпасовал на ход Роналду. Криштиану во второй раз проиграл дуэль Мерету – теперь голкипер Наполи вовремя вышел на перехват. Создать что-то собственными силами, без подачек соперника, "старой синьоре" не удавалось. Навесы и прострелы в штрафную перехватывались и блокировались.

В конце первого тайма неаполитанцы выдали ударную 5-минутку. Демме продрался сквозь оборону Ювентуса и в упор расстрелял Буффона – легендарный Джиджи парировал. Сразу после углового мяч отскочил к Инсинье. Капитан Наполи прицельно ударил, но Буффон был на месте (правда, мяч, скорее всего, летел мимо ворот). Было несколько спорных эпизодов с претензиями на пенальти, однако судья все проигнорировал.

Как и первый тайм, вторую половину встречи команды начали без ворот и с размеренным розыгрышем мяча. За первые 10 минут стороны обменялись лишь неточными ударами Бентанкура и Кальехона. После часа игрового времени начала сказываться лучшая физическая готовность Наполи. Неаполитанцы выглядели гармоничнее. Партнеры вывели на удар Фабиана – мяч немного разминулся с крестовиной.

Ювентус все же перехватил инициативу, перешел большими силами в атаку. Но опасно завершить комбинацию туринцы не могли. Дибала неточно пробил издали, а Бонуччи с центра поля послал снаряд точно в руки Мерету. Затем Роналду с Бернардески вызвали пожар в чужой штрафной, однако снова не довели ситуацию до логического завершения.

Наполи отвечал интереснее и острее. Рино Гаттузо освежил игру заменами, выпустив на поле Политано и Милика. Сначала с линии штрафной Маттео проверил бдительность Буффона, затем Аркадиуш, получив отличный пас с правого фланга, выстрелил над воротами. Хюсай, который также вышел со скамейки запасных, подал на Политано – удар последнего вплотную потянул Буффон. Далее уже Маттео вывел на пустой угол Инсинье, но капитан не попал в цель.

Ювентус пытался вырвать победу, но получил еще одну суператаку на собственные ворота. Политано подал угловой, Максимович отклеился от оппонентов и остро пробил головой. Буффон отбил, но перед собой. Элмас первым успел на добивание, однако и здесь Джиджи помешал мячу залететь в сетку – штанга спасла Буффона и Ювентус. Судья дал свисток об окончании второго тайма. Судьба титула должна была решиться в серии пенальти. Неаполитанцы лучше исполнили 11-метровые – антигероями Юве стали Дибала и Данило. Наполи завоевал Кубок Италии!