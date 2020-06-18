Головні новини футболу 17 червня: Динамо вийшло у фінал Кубка України, Наполі виграв у Ювентуса трофей, ганьба Арсенала

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 17 червня.

Україна

Динамо спокійно переграло Минай і вийшло у фінал Кубка України. Дуелунд веде киян по трофей – азартний дебютант, жахіття мільйонера і нова проблема Михайличенка. Наставник Динамо зізнався, що було непросто. Під час матчу фанати вивісили плакат на підтримку полісмена, який вбив Джорджа Флойда та спровокував масові заворушення.

Ігор Суркіс назвав деталі контракту Олексія Михайличенка в Динамо – тренер виконує основну умову угоди. "Карпати хочемо врятувати": Роман Санжар відверто нам розповів про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресу. Тайсон заявив про бажання проміняти Шахтар на Інтернасьйонал.

Європа

УЄФА ухвалив офіційний план завершення Ліги чемпіонів. Шахтар остаточно дізнався місце і дати догравання ключових матчів Ліги Європи. Також УЄФА затвердив формат єврокубків на сезон 2020/21 – важливі зміни для УПЛ. Окрім цього, стали відомі дати матчів збірної України на Євро-2020.

Наполі драматично здолав Ювентус в серії пенальті та завоював Кубок Італії. Ріно Гаттузо здобув перший трофей у тренерській кар'єрі та видав полум'яну промову. У Неаполі розкішний день доповнився ще однієї важливою подією – Мертенс офіційно продовжив контракт з клубом.

АПЛ повернулася курйозним скандалом – Шеффілд Юнайтед втратив чистий гол через технології. Манчестер Сіті розгромив Арсенал у грі з трьома травмами та епічною клоунадою Давіда Луїса – Олександр Зінченко весь матч просидів у запасі. Борусія Д і РБ Лейпциг зганьбилися вдома, Хаверц веде Байєр у Лігу чемпіонів, Шальке знову програв у Бундеслізі.

Наші за кордоном

Андрій Лунін майстерно парирував пенальті у ключовому матчі в Іспанії, але ловив ґав у деяких епізодах і не врятував для Ов'єдо перемогу. Альбасете покинув зону вильоту Сегунди – Роман Зозуля взяв участь у переможному матчі.

Микола Морозюк потрапив до символічної збірної туру чемпіонату Туреччини. Дмитро Чигринський визначився зі своїм майбутнім в АЕКу. Іван Петряк допоміг Фехервару перемогти в Угорщині.

Сергій Ребров напередодні став чемпіоном Угорщини. Рекорди з трьома українцями та важливий крок до ЛЧ – як Угорщина реагує на другий поспіль титул фахівця.