Шальке продолжил рекордную безвыигрышную серию, уступив Айнтрахту: 32-й тур Бундеслиги, среда

В среду 32-й тур чемпионата Германии продолжился пятью поединками. Счет и отчеты о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/20, 32-й тур

Айнтрахт – Шальке – 2:1

Голы: Силва, 28, Абрахам, 50 – Маккени, 59

Удаление: Боздоган, 77 (Шальке, вторая желтая карточка)

Аугсбург – Хоффенхайм – начало матча в 21:30

Байер – Кельн – начало матча в 21:30

Боруссия Д – Майнц – начало матча в 21:30

РБ Лейпциг – Фортуна – начало матча в 21:30

Бавария добыла титульную победу над Вердером, Боруссия М разгромила Вольфсбург: 32-й тур Бундеслиги, вторник

Соседи по турнирной таблице – Шальке и Айнтрахт – подошли к игре с разным настроением. Подопечные Давида Вагнера в предыдущем туре установили новый клубный рекорд, продлив безвыигрышную серию "кобальтовых" до тринадцати матчей. А "орлы" достаточно неожиданно разгромили в гостях Герту и вплотную приблизились к гельзенкирхенцам. Тем интереснее казалось сегодняшнее противостояние.

Хозяева с первых минут завладели инициативой и бросились бомбардировать ворота соперника. Шальке выдержал стартовый натиск и даже пытался огрызаться, однако не устоял и пропустил в середине первого тайма. Даичи Камада протянул круглого левым флангом и выкатил на ход Андре Силве. Португалец, получив мяч на линии штрафной, ворвался во вратарскую, обошел защитника и пробил из района одиннадцатиметровой отметки мимо Александера Нюбеля.

После перерыва Айнтрахт удвоил свое преимущество: после навеса со штрафного Филиппа Костича Давид Абрахам головой перевел мяч в угол ворот. Но уже через девять минут гости один мяч отыграли, разыграв похожую комбинации: Алессандро Шопф навесил со штрафного, а Уэстон Маккени головой перебросил голкипера.

На 77-й минуте Джан Боздоган увидел перед собой вторую желтую карточку и оставил Шальке в меньшинстве. Хозяева не сумели воспользоваться численным преимуществом чтобы увеличить счет и матч так и закончился минимальным преимуществом Айнтрахта 2:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ