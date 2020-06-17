toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Евро-2020
МИНАЙ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ СЕРГЕЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРЫ

Евро-2020: УЕФА обнародовал даты матчей сборной Украины

19:14 - Читати українською
Евро-2020: УЕФА обнародовал даты матчей сборной Украины
Сборная Украины / Фото УАФ

Фанаты национальной команды Украины уже могут бронировать себе отпуска на июнь 2021 года.

УЕФА на официальном сайте опубликовал даты проведения группового этапа Евро-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021-го.

УЕФА утвердил официальный план завершения Лиги чемпионов

13.06. 22:00. Амстердам. Нидерланды – Украина;

17.06. 16:00. Бухарест. Украина – победитель плей-офф;

21.06. 19.00. Бухарест. Украина – Австрия.

Также стало известно, последние матчи квалификации к финальной части турнира пройдут с 8 октября по 12 ноября, тогда и определится последний соперник подопечных Андрея Шевченко.

"Чому я пі**рас?"– як Шевченко їхав у таксі після гри збірної України і слухав скарги водія на свій незабитий пенальті

blog_ava
Ворскла готова отказаться от сотрудничества с телеканалами "Футбол"
12:00
363
Теги
Евро-2020 Украина Украина Австрия Австрия Сборная Украины УЕФА Нидерланды Нидерланды
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
мин
Айнтрахт Франкфурт
19:30
Шальке
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук