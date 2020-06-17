Евро-2020: УЕФА обнародовал даты матчей сборной Украины

Фанаты национальной команды Украины уже могут бронировать себе отпуска на июнь 2021 года.

УЕФА на официальном сайте опубликовал даты проведения группового этапа Евро-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021-го.

УЕФА утвердил официальный план завершения Лиги чемпионов

13.06. 22:00. Амстердам. Нидерланды – Украина;

17.06. 16:00. Бухарест. Украина – победитель плей-офф;

21.06. 19.00. Бухарест. Украина – Австрия.

Также стало известно, последние матчи квалификации к финальной части турнира пройдут с 8 октября по 12 ноября, тогда и определится последний соперник подопечных Андрея Шевченко.

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