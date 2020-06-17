Евро-2020: УЕФА обнародовал даты матчей сборной Украины

Лига чемпионов — 17:02 182
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УЕФА утвердил официальный план завершения Лиги чемпионов
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"Карпати хочемо врятувати": відвертий Роман Санжар – про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресуИнтервью — 16:30 168
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Динамо уверенно обыграло Минай и вышло в финал Кубка Украины – Дуэлунд оформил дубль, Соль не забил пенальтиУкраина — 15:54 778
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Минай – Динамо: онлайн-трансляция полуфинала Кубка Украины – интересные изменения от МихайличенкоУкраина — 13:50 1476
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