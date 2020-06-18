"Я верю в бога футбола": Гаттузо выдал пламенную речь после завоевания Кубка Италии

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо поделился эмоциями от триумфа своей команды в Кубке Италии. "Партенопейцы" в серии пенальти одолели туринский Ювентус.

"Жизнь и особенно футбол дали мне больше, чем я им. Они сделали меня тем, кто я есть: христианином, мужчиной. Я очень многим обязан футболу, поэтому испытываю к нему огромную страсть. Я не могу дать слабину, я всегда должен стараться по максимуму.

Гаттузо завоевал первый трофей в тренерской карьере

Нужно понимать, что быть в футболе – большое везение и честь. Нужно уважать то, что делаешь. Поэтому я злюсь, когда не вижу страсть. Я не жалею ни о чем в своей карьере и хочу, чтобы футболисты тоже так говорили, когда закончат. Я верю в бога футбола. Когда ты все делаешь правильно, то пожинаешь результаты своей работы", – цитирует тренера Telegram-канал ДжанлукаЛападула.

Напомним, что Наполи одолел Ювентус в финале Кубка Италии (0:0, пенальти – 4:2). Это 6-й кубок в истории "партенопейцев" и первый для Гаттузо лично.

Наполи драматично одолел Ювентус в серии пенальти и завоевал Кубок Италии