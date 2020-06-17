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Мертенс официально продлил контракт с Наполи

17:32 - Читати українською
Мертенс официально продлил контракт с Наполи
Дрис Мертенс / LaPresse

Форвард итальянского Наполи Дрис Мертенс поставил подпись под новым соглашением с неаполитанцами.

Опытный бельгиец продолжит выступления за "партенопейцев", сообщает официальный сайт клуба.

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Мертенс заключил новый контракт с Наполи. Действие соглашения рассчитано до лета 2022 года. В сети уже появилась фотографии со счастливым нападающим и президентом неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентиса. Эффектным видео под названием "История продолжается" отреагировал на продление контракта и сам форвард.

Дрис Мертенс защищает цвета Наполи с 2013 года. За это время на его счету 310 матчей за "партенопейцев", в которых ветеран забил 122 мяча. 33-летний бельгиец является лучшим бомбардиром в истории клуба.

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