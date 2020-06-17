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Минай – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

17:45 - Читати українською
Минай – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча
Минай – Динамо – видео голов и обзор матча

Минай принимал Динамо в полуфинале Кубка Украины. Смотрите видео голов и обзор матча Минай – Динамо на Футбол 24.

 
Миккел Дуэлунд 9’
Миккел Дуэлунд 39’
9’ Миккел Дуэлунд
39’ Миккел Дуэлунд

Хавбек Динамо Миккел Дуэлунд дублем уже в первой половине матча снял все вопросы о победителе встречи.

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Датский хавбек подарил шанс киевлянам довести счет до разгромного, заработав пенальти, но Фран Соль не смог его реализовать – мяч пролетел мимо ворот. После перерыва Вербич забил третий гол киевлян, но арбтир матча отменила взятие ворот из-за офсайда.

В финале Динамо встретится с победителем пары Мариуполь – Ворскла.

Динамо уверенно обыграло Минай и вышло в финал Кубка Украины – Дуэлунд оформил дубль, Соль не забил пенальти

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