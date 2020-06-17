Лига Европы: Шахтер узнал место и даты доигрывания ключевых матчей турнира

УЕФА официально определился с форматом завершения текущего розыгрыша Лиги Европы, все поединки пройдут в Германии.

Ключевые матчи ЛЕ, начиная с четвертьфиналов, пройдут в формате турнира 8-ми клубов 10-21 августа, сообщает пресс-служба УЕФА. Все противостояния будут состоять из одной встречи.

УЕФА утвердил официальный план завершения Лиги чемпионов

Хозяином турнира станет Германия, в частности поединки будут принимать Кельн, Дюссельдорф, Дуйсбург и Гельзенкирхен. Шахтер и другие клубы, которым осталось провести матч 1/8 финала сыграют эти встречи по плану.

Поединки 1/8 финала ЛЕ Интер – Хетафе и Рома – Севилья будут состоять из одного матча, которые пройдут 5-6 августа. Напомним, в первом поединке за путевку в четвертьфинал турнира Шахтер на выезде одолел Вольфсбург (2:1).

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