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Тайсон заявил о желании променять Шахтер на Интернасьонал

17 июня 23:56 - Читати українською
Тайсон заявил о желании променять Шахтер на Интернасьонал
Тайсон / Фото AS

Бразильский лидер Шахтера Тайсон откровенно заговорил о возвращении на родину.

"Это тоска, которая переходит изо дня в день. В эти дни я даже получил сообщение от нашего тренера. Мы поговорили, но будем ждать конца этой истории.

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У меня есть еще полтора года контракта с Шахтером. Я надеюсь, что все может произойти так, как я хочу. Дело даже не в деньгах, а во мне. Я хочу вернуться к своей семье. Я намерен поговорить с руководством Интернасьонала в декабре и посмотреть, что мы можем сделать", – сказал Тайсон для Revista Colorada.

Напомним, 32-летний хавбек уже длительное время намекает о желании покинуть Шахтер. Ранее игроком интересовался Милан, но "россонери" не были намерены платить за Тайсона 30 млн евро.

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Трансферы Интернасьонал Интернасьонал Тайсон Шахтер Шахтер Трансферы Шахтера
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